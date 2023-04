Dans le prolongement de ses propositions sur les nécessaires accompagnements de la dématérialisation, et pour compléter les nouvelles alertes de la Défenseure des droits publiées le 17 avril dernier, le think tank "Le sens du service public" publie ce 21 avril 2023 une enquête de satisfaction réalisée par OpinionWay auprès de 1 004 usagers à l’égard des différents services publics accueillant du public. L’enquête montre que les usagers sont plus satisfaits par les services publics qui ont conservé des guichets et des accueils physiques.