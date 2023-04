70 000 € par an pour enregistrer la King Saud University comme première affiliation dans le registre Clarivate des chercheurs les plus cités, utilisé par le classement de Shanghai : voici la proposition qu’aurait reçue la chimiste Mira Petrovic, selon El Pais, qui présente cette dernière comme "l’une des scientifiques les plus citées en Espagne et dans le monde". D’après le quotidien espagnol, si la chercheuse a refusé, ce n’est pas le cas de "dizaines de chercheurs réputés du monde entier, faussement répertoriés comme affiliés aux universités saoudiennes en première affiliation".