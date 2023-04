formation professionnelle AGRICULTURE. Un arrêté du 13 avril 2023 détermine les conditions d’attribution et de retrait du label "QualiFormAgri" auquel peut candidater tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole qui dispense des formations continues mentionnées à l’article L.811-8 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit leur nombre de sites.cabinets ministériels COLLECTIVITÉS / RURALITÉ. Par arrêté du 14 avril 2023,...