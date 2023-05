Pour la troisième année consécutive, France compétences dresse le bilan de son action dans le cadre de la Convention d’objectifs et de performance signée avec l’État pour la période 2020-2022. Dans son rapport de mise en œuvre annuel rendu public le 17 avril 2023, l’instance nationale indique avoir entièrement réalisé quatorze des dix-sept objectifs fixés par la COP, en avoir partiellement réalisé un, et ne pas en avoir atteint deux. France compétences estime avoir "de nouveau très largement atteint ses objectifs, au regard des objectifs fixés et des leviers dont elle dispose".