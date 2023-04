Gendarmerie. Un décret du 19 avril 2023 porte concession de la médaille militaire à plusieurs gendarmes. Police scientifique. Un arrêté du 17 avril 2023 autorise, au titre de l’année 2024, l’ouverture d’un recrutement de techniciens de police technique et scientifique de la police nationale et fixant les modalités d’organisation ainsi que le nombre de postes concernés à 191, soit 114 postes au titre du concours externe et 77 postes au titre du concours...