Bouclier tarifaire. Les dates limites de transmission des attestations d’éligibilité aux bouclier tarifaire électricité et amortisseur électricité sont décalées par le décret n°2023-290 du 20 avril. Restructuration administrative. La création d’un centre de gestion financière placé sous l’autorité du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique...