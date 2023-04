La CFDT et la CFTC décident de signer le projet d’accord national interprofessionnel du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social. "C’est par le dialogue social et dans l’anticipation, dans les entreprises, les branches et les territoires, que peut se construire une transition écologique juste, condition de son acceptabilité", estime la CFDT. De son côté, la CFTC évoque "un ANI dont la visée 'pédagogique' devrait enfin permettre aux CSE de se saisir de cette thématique".