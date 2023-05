34 investisseurs responsables, dont Sycomore AM, CNP Assurances ou encore la Banque postale AM, ont envoyé une lettre au ministre de l’Économie Bruno Le Maire, afin de lui demander d’encadrer les résolutions climat des entreprises. Dans le courrier adressé à Bercy rendu public mercredi 10 mai 2023, les investisseurs proposent au ministre de profiter du projet de loi sur l'industrie verte pour légiférer sur les Say on climate en imposant notamment aux entreprises un "cahier des charges clair".