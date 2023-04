L'OCDE a publié le 19 avril 2023 la synthèse de deux études menées en collaboration avec la DGAFP et financées par la Commission européenne sur l'attractivité de la fonction publique dans les territoires en France. Une première partie décrypte les facteurs d’attractivité de la fonction publique et les potentiels freins liés au territoire dans quatre régions pilotes française, dont le Grand-Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie. La deuxième partie analyse les évolutions de l’emploi et identifie les bonnes pratiques RH dans la sphère publique.