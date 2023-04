Un salarié, désigné en qualité de RSS au niveau de l’entreprise, ne peut, à l’issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, être désigné en qualité de RSS au niveau de l’entreprise, avant l’expiration du délai de six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 19 avril 2023, concerne tout syndicat non représentatif dans l’entreprise, qu’il soit ou non celui ayant précédemment désigné le salarié en qualité de RSS.