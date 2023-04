Petite enfance : la Fehap craint pour la pérennité des crèches associatives

"Aujourd’hui, les crèches associatives sont en déficit structurel permanent, ce qui menace à très court terme leur existence", s’alarme la Fehap le 11 avril 2023. Face à cette situation, la Fehap demande "à très court terme la sécurisation des financements des crèches en alignant la réévaluation des prix à la place sur l’inflation et les revalorisations salariales". Elle pointe aussi "le manque criant de professionnels qui ne laisse pas d’autre choix aux crèches associatives que de réduire l’offre faite aux parents pour garantir la qualité d’accueil". À moyen terme, elle demande une sortie du système de tarification à l’activité en créant un financement global avec des clauses de régulation liées à l’activité effectivement réalisée, le renforcement des moyens financiers des fonds d’urgence des CAF pour accompagner celles les plus en difficultés et la revalorisation des salaires.