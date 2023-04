La Conférence des doyens de droit et de science politique a créé une nouvelle fondation : "Ius & Politia", afin de renforcer et d’orienter l’action des facultés sur l’enseignement et la recherche. Les grandes questions sur lesquels vont travailler ses membres ont été déclinées à l’occasion d’un colloque inaugural, le 3 avril 2023. Parmi elles, le monopole de l’enseignement du droit et de la collation des grades avec le développement d’écoles privées. La professionnalisation ou non de la licence est aussi un enjeu, ainsi que l’avenir du cours magistral.