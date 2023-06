Le plan de sobriété d’octobre 2022, né dans l’urgence du passage de l’hiver à venir, a constitué une première étape et fait infléchir les comportements de certains secteurs de l’économie et des citoyens. Alors que le gouvernement a présenté le 20 juin son deuxième volet du plan, axé sur la climatisation, le numérique et les carburants, la question se pose de pérenniser les efforts consentis dans un premier temps puis de les renforcer, alors que la baisse de 40 % la consommation énergétique d’ici à 2050 sera cruciale pour respecter la neutralité climatique. AEF info explore les différentes voies à emprunter ainsi que les freins au changement.