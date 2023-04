Le collège Europe et international du Coso (comité pour la science ouverte) publie, fin mars 2023, deux notes sur la diffusion des principes de la science ouverte à l’échelle européenne, l’une sur les alliances européennes et l’autre sur les AAP Horizon Europe. La première fait apparaître les "dynamiques" à l’œuvre et liste une série de recommandations afin de davantage mobiliser les acteurs français sur les enjeux science ouverte au sein des alliances européennes. La deuxième analyse le contexte des AAP Horizon Europe, et les présente comme "une opportunité pour les acteurs français".