L’heure hebdomadaire de soutien ou d’approfondissement instaurée en classe de 6e dès la rentrée prochaine sera assurée uniquement par des enseignants de français et maths, et par les professeurs des écoles, détaille le BO du 20 avril 2023. Ces derniers seront mobilisés dans le cadre du "pacte" enseignant. L’heure d’approfondissement sera, elle, assurée "principalement" par des professeurs de maths et français, mais les enseignants des autres disciplines pourront contribuer à ces heures. Les écoles académiques de la formation continue "appuient le déploiement de ce dispositif".