L’Epide (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) a été pensé pour répondre aux besoins des jeunes de 17 à 25 ans les plus éloignés de l’emploi, cumulant des difficultés. Sa spécificité est de proposer un internat, avec un accompagnement cinq jours sur sept. AEF info a pu observer le quotidien des jeunes et des équipes du centre Epide de Montry, en Seine-et-Marne, lors d’une visite organisée par l’Ajis (Association des journalistes de l’information sociale). Entre acquisition de savoir-être et de compétences de base, l’essentiel pour ces jeunes aux parcours de vie compliqués est d’abord d’apprendre à apprendre.