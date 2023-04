L’association One Voice, créée au milieu des années 1990, "lutte pour la fin de l’expérimentation animale et pour la défense des animaux utilisés dans les laboratoires à chaque étape de leur vie". Elle publie, le 19 avril 2023, un rapport sur le recours aux primates dans les laboratoires de recherche français, "plusieurs milliers chaque année" pour demander un durcissement des directives européennes. Elle milite notamment pour une modification des procédures d’autorisation, des inspections inopinées et l’interdiction du recours au macaque à longue queue identifiée comme "espèce en danger".