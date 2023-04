Force ouvrière a écrit à Élisabeth Borne le 19 avril 2023 pour l’alerter sur le risque de disparition encouru par les associations paritaires Transitions Pro et par conséquent par les PTP. La confédération s’inquiète de la publication d’un futur décret qui pourrait imposer le reversement à France compétences des surplus sur les dotations distribuées l’année précédente. Cette règle comptable, qui s’applique également aux Opco, a été suspendue en 2019, 2020 et 2021, et FO appelle à "dissocier les montants engagés des montants décaissés" pour prendre en compte le rythme réel d’un dispositif de reconversion qui s’étale bien souvent sur plusieurs années.