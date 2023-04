"Des policiers qui vont aux JO, c’est une bonne publicité pour le ministère de l’Intérieur et pour la police", se réjouit le ministre Gérald Darmanin jeudi 20 avril 2023, lors de la présentation de l'"Équipe police nationale", à l’Insep. Trente athlètes ont rejoint cette équipe désormais composée de 66 sportifs. En échange de leur intégration dans la réserve et de leur participation à des actions de communication, ils reçoivent un "soutien financier et moral". "Ils sont une source d’inspiration pour tous les policiers", selon la commissaire Rachel Costard, cheffe de la "mission sport".