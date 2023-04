La Commission européenne a lancé, mercredi 18 avril 2023, deux appels à propositions pour la reconstruction des villes ukrainiennes, dans le cadre du projet nouveau Bauhaus. Il s'agit d'accompagner les villes ukrainiennes dans la reconstruction en réutilisant les matériaux nés des destructions liées à la guerre, et de reconstruire des infrastructures de traitement des déchets et d'adduction et de traitement des eaux.