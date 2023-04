Avec le maintien de l’investissement et des baisses d’impôts pour les ménages comme les entreprises, le gouvernement mise plus que jamais sur l’augmentation du nombre de personnes en emploi pour tirer la croissance vers le haut jusqu’à la fin du quinquennat. En parallèle, l’État, les collectivités locales et la sphère sociale devront "refroidir" la dépense publique pour participer au désendettement de la France, a prévenu le ministre de l’Économie, le 20 avril 2023, lors de la présentation du programme de stabilité budgétaire qui accordera, dès 2024, la priorité à la transition écologique.