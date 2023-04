Des recherches d’excellence, des compétences pour les entreprises locales (stages, apprentissage, etc.), quelque 138 M€ de dépenses annuelles, des formations attractives au plan national, etc. : tels sont les principaux apports de l’université de Haute-Alsace (plus de 10 800 étudiants, près de 1 100 personnels) au territoire haut-rhinois, d’après une étude de l’agence d’urbanisme de la région mulhousienne (2022) dévoilée fin mars 2023. Révélant un "rôle économique important", elle repère plusieurs points de vigilance, dont le "déficit" marqué de jeunes poursuivant des études au-delà du bac+3.