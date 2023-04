Alors qu’elle est conçue pour ramener le système des pensions à l’équilibre en 2030, la réforme pourrait en effet laisser malgré tout un déficit compris entre 7 et 20 milliards d’euros à cet horizon, indique l’Institut Rexecode dans une note évaluant les conséquences financières de la réforme. Si celle-ci a des effets limités sur les dépenses publiques, elle est plus efficace sur les recettes, avec une hausse du PIB (+1,1 point en 2030) et de l’emploi (+300 000 en 2030). Et in fine un effet positif sur le solde public.