Un décret autorise policiers et gendarmes nationaux, et douaniers à mettre en œuvre des "traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative". Publié au Journal officiel jeudi 20 avril 2023, ce texte découle de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, permettant de recourir à des drones notamment dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre. Un arrêté limite par ailleurs le nombre de caméras pouvant être utilisées simultanément.