Dans le cadre de l’initiative EuroQCI (Infrastructure européenne de communication quantique) lancée par l’UE en 2019, le consortium FranceQCI, composé d’acteurs de l’industrie française, de start-up du quantique, d’acteurs universitaires et institutionnels, lance, mardi 18 avril 2023, un programme "visant à déployer des réseaux d’infrastructure de communication quantique (QCI) en France et à les expérimenter en conditions réelles". En outre, ce projet représente "une première étape vers une infrastructure européenne globale de communication quantique" et s’étendra sur 30 mois.