Le MEN présente, le 20 avril 2023, ses mesures pour améliorer la rémunération des enseignants. Parmi elles : le doublement des montants de l’ISAE et de l’ISOE ; la revalorisation de la prime d’attractivité pour les 15 premières années de carrière ; des mesures sur la hors classe et la classe exceptionnelle. "La hausse des salaires sera comprise entre 100 et 230 € nets par mois pour tous les professeurs", assure-t-il. Il précise les modalités du "pacte enseignant", avec comme priorité le soutien et l’approfondissement en 6e et le remplacement de courte durée. Les syndicats s’opposent au pacte.