Vote de motions dans plusieurs universités et IUT et, désormais, appels à ne pas examiner les dossiers Parcoursup et à abandonner des tâches administratives non statutaires… Le Collectif 384, qui représente 1 300 Esas, poursuit ses actions afin d’obtenir une intégration au Ripec. Face à cette grogne, l’Adiut ne cache pas son inquiétude quant aux conséquences pour la rentrée prochaine et notamment la mise en œuvre de la troisième année de BUT. De son côté, le MESR fait valoir que l’accélération de la PES actée début 2023 constitue une "réponse".