Après la première vague de 340 hauts fonctionnaires à avoir intégré en mars le corps interministériel des administrateurs de l’État, 290 ont à nouveau sauté le pas. Un décret publié ce 20 avril 2023 précise la liste des 286 fonctionnaires dont le corps est mis en extinction depuis le 1er janvier dernier qui ont décidé d’intégrer, sur leur demande au titre du droit d’option, au 1er janvier et au 1er juillet 2023. Parmi eux, figure une très grande majorité de préfets et sous-préfets. Quatre autres fonctionnaires intégrés à leur demande, hors droit d’option, font l’objet d’un second texte.