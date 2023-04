À partir de 2023, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ne sont plus soumis au dispositif de "convergence tarifaire" qui a instauré des tarifs plafonds entre 2018 et 2022, générant un total d'économies de 41,7 M€ sur quatre ans (hors 2020), selon une instruction budgétaire de la Dihal publiée le 14 avril. Pour cette année, plus de 761 M€ viendront financer les 50 300 places ouvertes en CHRS, contre 722 M€ en 2022. En outre, une enveloppe de 10 M€ est consacrée à "l’humanisation" des centres, contre 8 M€ l’an dernier, consommés aux deux-tiers seulement", précise la Dihal à AEF info.