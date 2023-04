Les villes de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ont annoncé leur volonté de fusionner d'ici 2025 pour renforcer leurs services publics. Au premier rang des priorités figure la sécurité, avec une mutualisation des effectifs des deux polices municipales et le partage des locaux, mais aussi une volonté d’attirer davantage. Les maires socialistes respectifs Mathieu Hanotin et Michel Fourcade expliquent à AEF info leurs ambitions en matière de sécurité, alors que leurs conseils municipaux se réunissent exceptionnellement jeudi 20 avril 2023 pour adopter un vœu de soutien.