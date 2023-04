Perte d’autonomie : un référencement sélectif des aides techniques mis en place en avril

Suite au rapport remis le 30 octobre 2020 par Philippe Denormandie et Cécile Chevalier (lire sur AEF info) au gouvernement, un comité de pilotage a été créé le 18 janvier 2021 pour assurer le suivi des mesures proposées (lire sur AEF info). Une première étape est lancée avec la mise en place du référencement sélectif des aides techniques courant avril 2021, annonce ce dernier dans un communiqué. Ce référentiel "permettra de faire progresser la qualité et la fiabilité des matériels en instaurant une comparaison objective de la performance des produits". En fixant un prix limite de vente, le référencement sélectif vise aussi à diminuer le reste à charge pour l’usager "alors que les prix constatés aujourd’hui sont très hétérogènes". Ce dispositif sera déployé prioritairement en 2021 sur les fauteuils roulants où les fournisseurs sont nombreux et les caractéristiques techniques comparables.