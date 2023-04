Après une mise en pause en 2019, le deuxième arrêt du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement a été relancé par la métropole du Grand Paris qui espère le faire adopter avant la fin de l’année 2023, après concertation des maires et du grand public. Si la MGP a choisi d’entamer des discussions sur les thématiques du PMHH, avant celles sur les objectifs chiffrés, certains élus se disent dubitatifs quant à l’adoption de ce texte en conseil. Comme en 2019, les sujets du logement social et de l’hébergement restent des points d’achoppement entre les différents groupes politiques.