Un annuaire recensant les hébergements pour personnes âgées avec des avis vérifiés, comme sur Tripadvisor : c’est ce que propose Papyhappy, société créée en 2016 à Joigny par un ancien directeur d’Ehpad, qui compte dix salariés. Quatre critères sont notés : l’hébergement, l’ambiance, la restauration et les services. Le but : apporter aux usagers "le retour client" que les contrôles conduits par les autorités omettent de prendre en compte, explique le fondateur, Joachim Tavares. Près de 15 000 établissements sont recensés sur le site (labellisé H2S-prestataires de service par l’Apave). Les établissements, au départ plutôt réfractaires à l’outil, sont "en train de changer". "Les taux d’occupation ne sont pas bons" et, avec les difficultés de recrutement, ils se doivent d’améliorer l’image auprès du public, explique Joachim Tavares dans un entretien à AEF Info le 19 avril 2023. Cinquième et dernier épisode de série sur le contrôle des Ehpad.