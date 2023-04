Alors que le dernier îlot de Smartseille, démonstrateur dans lequel "tous les curseurs de l’innovation" ont été "poussés le plus loin possible", a été livré fin 2022, Eiffage immobilier s’apprête à lancer la commercialisation de Smartseille 2, nouvelle pièce urbaine de l’OIN Euroméditerranée. L’occasion pour Hervé Gatineau, directeur Eiffage immobilier grands projets, de revenir, mercredi 19 avril 2023, sur les ambitions, réussites et échecs du projet. Le volet numérique "est ce qu’on a le moins bien réussi sur Smartseille", estime-t-il. Premier volet de notre reportage.