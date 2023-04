Un an après la cession de l’EBS (European business school) par Omnes Education au groupe Accelis de Khalil Khater (lire sur AEF info), l’école annonce, le 19 avril 2023, la nomination de son nouveau directeur général, à compter du mois de juin : Sébastien Chantelot, ancien directeur d’Excelia business school et de l’ESC Pau. Elle dévoile également "ses axes de développement et des ambitions fortes", à savoir "la refonte de son programme grande école et les ouvertures prochaines de ses nouveaux campus parisien et barcelonais", indique-t-elle par communiqué.