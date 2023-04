Harcèlement, violences et menaces de mort sur ses collègues justifient le licenciement d’un salarié protégé

La cour administrative d’appel de Marseille confirme le 4 novembre 2022 l’autorisation donnée à un centre d’appels de licencier un salarié protégé pour s’être livré à du harcèlement moral, à des violences physiques et morales sur certains de ses collègues et pour avoir proféré des menaces de mort, en violation de son obligation de sécurité. Elle écarte les arguments du salarié qui faisait valoir un lien entre le licenciement et le mandat du fait de conflits intersyndicaux et de pressions exercées par deux syndicats pour déstabiliser les responsables du syndicat FO auquel il appartient.