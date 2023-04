Refusant de "tourner la page" de la réforme des retraites, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Éducation nationale annoncent, dans un communiqué le 19 avril 2023, qu’elles "ne se rendront pas aux réunions qui étaient prévues ou seront programmées à l’agenda social ces deux prochaines semaines". L’allocution du président de la République, le 17 avril dernier, "a confirmé les inquiétudes" des syndicats, que ce soit sur "la réforme du lycée pro, ou le dossier salarial, en continuant de proposer un 'pacte' inadapté" (lire sur AEF info) - et alors que les annonces sur la revalorisation devraient avoir lieu lors d’un déplacement du chef d’État et de Pap Ndiaye dans l’Hérault, le 20 avril. Elles appellent à "réussir un 1er mai populaire et massif pour continuer de s’opposer à la réforme des retraites".