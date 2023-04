Alors que 2023 marque les vingt ans de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les députés LFI et quelques autres de la Nupes, souhaitent partir à la rencontre des habitants. Ils lancent à cet effet, mercredi 19 avril 2023, un tour de France des quartiers concernés baptisé AllôAnru, pour dresser le bilan de l’Agence créée par cette loi. Des échanges qui doivent aboutir à la rédaction d’un rapport présenté courant juin et qui nourriront la proposition de loi sur "la démocratisation" de l’Anru que prépare le député EELV, Charles Fournier.