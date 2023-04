Pour "reprendre la marche en avant" de la réforme des lycées pro, Daniel Bloch, ancien recteur, propose dans une tribune envoyée à AEF info le 19 avril 2023 une "prise en main du dossier" par Élisabeth Borne, qui doit présenter la nouvelle feuille de route du gouvernement le 26 avril prochain. Il faut aussi davantage concevoir la future réforme pour les élèves et enseignants de la voie pro, et la bâtir sur un "temps long", au-delà du "seul et strict adéquationnisme 'emploi-formation'". Il préconise également une loi de programmation budgétaire pour s’appuyer sur les contrats État-Régions et les fonds des Programmes d’investissements d’avenir (PIA). Enfin, il regrette l’absence d’instance stratégique associant représentants des milieux économiques, personnels enseignants et Régions, et insiste sur l’importance de renouer le dialogue entre l’école et les entreprises.