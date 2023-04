"Nous pensons nécessaire de reconduire aux côtés des régions un niveau d’effort équivalent à celui du précédent quinquennat sur la formation des demandeurs d’emploi", souligne le rapport de préfiguration de France Travail, remis le 19 avril par Thibaut Guilluy au ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le texte émet 14 recommandations pour améliorer l’accès à la formation des chômeurs les plus fragiles. Au-delà du maintien du niveau de financement du PIC (2,5 Md€ par an), il préconise d’élaborer un plan sur ce modèle et qui reconduit notamment le mécanisme de subsidiarité État-Régions des Pric.