Christian Rabaud, professeur au CHU de Nancy, est nommé ce 19 avril 2023 à la Direction générale de la santé (DGS) en Conseil des ministres. Il prendra ses fonctions le 2 mai en remplacement de Jérôme Salomon (lire sur AEF info). Spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, Christian Rabaud est l'auteur de travaux de recherche sur la prévention et la surveillance des infections associées aux soins, la prévention de la transmission des virus (hépatite et VIH) aux personnels de santé.