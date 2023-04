La France décline-t-elle en matière de recherche biomédicale ? Dans un communiqué du 19 avril 2023, plusieurs acteurs estiment que "l’organisation de la recherche clinique dans les CHU, au plus près des patients, explique pourquoi la France n’a pas décroché dans les classements internationaux". "Les CHU et leur organisation en matière de recherche clinique et de soins sont une chance pour les universités et ces dernières, par leur pluridisciplinarité, sont une chance pour les CHU", résume le communiqué qui intervient comme une réponse au récent rapport de France Universités sur le sujet.