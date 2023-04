De 2015 à 2022, les huit dernières années ont été les années les plus chaudes jamais observées, annonce l’Organisation météorologique mondiale ce 21 avril 2023, à la veille de la journée de la Terre. Parmi les données à retenir : la perte d’épaisseur des glaciers atteint 30 mètres en cumulé depuis 1970 et le taux d’élévation du niveau moyen de la mer a doublé entre les périodes 1993-2002 et 2013-2022. En Europe, le service pour le changement climatique Copernicus a souligné le 20 avril que le territoire est celui qui se réchauffe "plus rapidement que n’importe quel autre continent".