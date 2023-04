Le HCERES publie, vendredi 14 avril 2023, les synthèses d’évaluations de la recherche de l’université de Guyane et de l’université des Antilles. Ces synthèses portent sur les évaluations des unités de recherche réalisées par le HCERES lors de la vague B (2020-2022). Elles recensent les caractéristiques de la recherche dans ces établissements, leurs effectifs impliqués dans les unités et leurs partenaires. En outre, elles reviennent sur les résultats scientifiques notables et leur valorisation ainsi que sur les "points de vigilance". AEF info présente les principaux axes de ces synthèses.