En annonçant "engager la réforme du lycée pro" lors d’une allocution le 17 avril 2023, Emmanuel Macron relance ce chantier, retardé par la mobilisation contre la réforme des retraites. Les OS enseignantes de la voie pro s’inquiètent qu’il place ladite réforme dans un volet "Travail" et non "Éducation". L’annonce du chef d’État, devant les organisations patronales, d’un projet de loi "avant l’été" les interroge aussi sur les dispositions qui relèveraient de cette loi. Autres inquiétudes : la piste d’un "pacte" propre aux PLP, et le délai, pour les chefs d’établissements, pour s’organiser.