Évacué par les forces de l’ordre le 17 avril 2023 après avoir été occupé durant six semaines dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, le bâtiment E de l’université de Caen a subi des dégradations importantes. La remise en état pourrait coûter plusieurs centaines de milliers d’euros et la réouverture n’intervenir qu’à la rentrée prochaine, déplore le président Lamri Adoui, joint par AEF info le 19 avril. Il précise aussi avoir porté plainte contre X et souligne que les dégradations seraient le fait d’environ 25 personnes dont certaines extérieures à l’établissement.