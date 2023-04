Grand Paris aménagement a lancé, vendredi 14 avril 2023, un marché public afin de rechercher un concepteur urbain pour la ZAC de Charenton-Bercy. Un projet d’envergure, dont l’objectif est de recoudre le tissu urbain distendu entre Paris et sa première couronne. Après une première phase de maîtrise d’œuvre urbaine menée par l’Atelier 2/3/4, Arep et Arcadis, l’aménageur relance la réflexion sur le quartier et souhaite réinterroger les partis pris urbains et architecturaux. Au niveau des procédures, permis d’aménager et déclaration d’intérêt publique devraient être pris d’ici la fin de l’année.