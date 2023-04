L’équipe éditoriale des revues NeuroImage et NeuroImage : Reports, spécialisées en neurosciences et créditées en 2021 d’un facteur d’impact de 7,4, annonce mi-avril 2023 qu’elle démissionne pour dénoncer l’augmentation des frais de publication voulue par leur propriétaire, Elsevier. Passée sous modèle open access en 2020, la revue devrait appliquer des APC fixés par Elsevier à 3 450 $ alors que la quarantaine de rédacteurs en chef et rédacteurs estime les coûts directs à 1 000 $ au plus. Des discussions ont été engagées en juin 2022 afin de parvenir à des APC inférieurs à 2 000 $, sans succès.