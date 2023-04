Le compromis trouvé en trilogue pour le règlement sur la déforestation importée a été adopté en plénière du Parlement européen ce 19 avril 2023. Les entreprises auront 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement pour s’y conformer. Le rapporteur Christophe Hansen rappelle qu’il a réussi à étendre le champ des produits concernés et à obtenir une définition plus vaste de la dégradation des forêts. Néanmoins, il compte sur les trois clauses de révision pour étendre encore les champs d’application des produits et zones concernées.