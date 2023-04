Dans la perspective des JOP 2024, Enedis poursuit l'installation de ses bornes de recharge électriques événementielles et inaugure, mercredi 19 avril 2023, une troisième installation de haute puissance place de la Concorde. Au total, six points de charge seront déployés d'ici fin 2023, en collaboration avec la mairie de Paris, pour limiter le recours des grands évènements aux groupes électrogènes fonctionnant le plus souvent au diesel.